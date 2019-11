El proceso se dividió en cuatro fases a partir de la convocatoria emitida el 22 de abril: informativa, deliberativa, de diálogo y recepción de actas y de sistematización de los resultados, que debía concluir el jueves con la aprobación del dictamen en el pleno. Ayer se tenía programada su discusión en la comisión, pero se pospuso para el próximo jueves a fin de hacer una última revisión del documento.

La legisladora aseguró que en la consulta no se excluyó a nadie y si bien advirtió que en todo proceso siempre hay quien no está de acuerdo, están en su derecho y lo vamos a respetar . Descartó que una vez que se expida la ley enfrente impugnaciones, como de hecho no las hubo contra el protocolo y el desarrollo de las distintas fases.

El diputado Carlos Hernández Mirón, integrante de la comisión, dijo por su parte que las más de 8 mil propuestas que se hicieron al proyecto sometido a consulta demuestra el interés en la ley y lo más importante es que se llega con un proyecto que no sólo contiene las opiniones de expertos, académicos y legisladores, sino de las mismas comunidades.