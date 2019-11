Aún sin asimilar su proeza, Eduardo García, héroe de los tricolores, caminaba con tranquilidad hacia sus compañeros que festejaban eufóricos. Todos hicimos nuestra parte, por eso se dio el resultado. No sólo es un jugador, sino que es el esfuerzo del equipo , dijo el arquero.

Así, México avanzaba a su cuarta final de un Mundial Sub-17, luego de que se coronó en 2005, donde venció precisamente a Brasil, y en la edición de 2011, mientras en 2013 fue subcampeón.

Nos lo merecemos todos porque atrás de esto hay un excelente grupo de trabajo, cada uno haciendo su parte, a final de cuentas los muchachos tienen una mentalidad a prueba de fuego , aseguró Chima, quien contenía las lágrimas por la emoción.

Con una mezcla de nerviosismo y alegría, Álvarez explicó el frustrado disparo que lanzó en la tanda de penales. “Me pregunté mucho, ¿por qué hice eso?, pero ya estoy contento ahorita. Muchos no se atreven a hacerlo, yo me atreví, pero no salieron las cosas y mis compañeros me respaldaron al máximo", señaló el delantero del Galaxy LA.

Más tarde, en un trepidante partido, Brasil vino de atrás para imponerse 3-2 a Francia. Los europeos tomaron la ventaja con tantos de Arnaud Kalimuendo Muinga (7) y Nathanaël Mbuku (13), pero en el complemento, la verdeamarela reaccionó. Kaio (62) y Gabriel Souza (76) igualaron el marcador, pero las emociones se desbordaron en el tramo final cuando el silbante señaló un fuera de lugar que le habría regresado la ventaja a los franceses. En el último suspiro apareció Lázaro (89) con un disparo desde los linderos del área para darle el triunfo a Brasil.