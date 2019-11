A México le ha faltado un toque de suerte: Zanetti

Por otro lado, el ex futbolista argentino Javier Zanetti consideró que a la selección mexicana le ha faltado un toque de suerte para trascender en las más recientes Copas del Mundo.

“Las veces que enfrenté a México, que fueron muchas, siempre fueron partidos complicados. Es un equipo de buen pie, de gran calidad, me tocó seguirlo en los pasados Mundiales y creo que sólo le falta ese toque de suerte, en varias oportunidades merecía más, en el futbol hay que insistir, creer en un trabajo, porque creo que el Tri tiene un gran futuro”, declaró.

En conferencia de prensa previa a su investidura al Salón de la Fama del Futbol, ayer en Pachuca, Hidalgo, el ex jugador del club italiano Inter de Milán destacó que siempre ha sentido simpatía por el balompié tricolor.