Estamos comprometidos con tratar de alcanzar eso tan anhelado por todos, la verdad es una lástima que con el equipo que tenemos no hayamos alcanzado un lugar en la liguilla , comentó.

“Por el equipo que tenemos, por los jugadores y por la institución, realmente fue un fracaso para nosotros el no haber podido entrar a la liguilla, ese era la meta, conseguir los tres torneos (Supercopa, Leagues Cup y Liga Mx), el más importante es el de la Liga, no se logró, pero sigue esa ilusión.

Asimismo, el volante admitió que el cuadro celeste sumó un nuevo fracaso al no poder obtener el boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Cuando las cosas no salen bien, todos están expuestos a que haya cambios y tenemos que estar conscientes de eso. Cada quien debe asumir su responsabilidad, pensar en lo que sigue y saber que puede haber consecuencias , mencionó ayer al término del entrenamiento realizado en las instalaciones de La Noria.

▲ Baca agregó que volvieron a fallarle a la afición al no poder luchar por la meta más importante: el título de Liga.

Por otro lado, Baca rechazó que los problemas que últimamente ha enfrentado la directiva celeste hayan perjudicado el desempeño del plantel a lo largo del torneo.

“Nos interesaba más estar juntos, unidos, tratar de sacar nuestro trabajo adelante, no se dieron las cosas y esperamos que todo se solucione para bien, cuando todas las cosas están bien fluye energía positiva.

Lo que más importa al jugador es el trabajo en la cancha, ganar los partidos, para eso nos pagan, en lo que pasa fuera de la cancha, la gente responsable tomará cartas en el asunto. Es una cosa que está fuera de nuestro alcance, nosotros siempre estuvimos enfocados en hacer nuestro trabajo , aseveró.

Por su parte, el mediocampista Javier Salas deploró que se hable de un fracaso en Cruz Azul y no se tomen en cuenta los demás títulos que han ganado en los años recientes.

Dicen que es fracaso, pero yo tengo acá dos años, hemos ganado tres títulos (Copa Mx, Supercopa y Leagues Cup), lamentablemente no se ha dado el de Liga, que es lo importante, lo que quiere la afición y todos, pero estamos trabajando para eso, que va a tener que llegar en algún momento , señaló.

Aceptó que el equipo está frustrado por la mala racha que atraviesa. Sabemos que la responsabilidad es nuestra, somos los que jugamos, hay que meterle pecho a las balas y darle vuelta a la página. Cruz Azul es un equipo grandísimo y mínimo siempre debe estar en liguilla .

En tanto, el ex jugador celeste Gerardo Lugo Gómez consideró que a La Máquina le faltó efectividad para conseguir su clasificación a la siguiente ronda.