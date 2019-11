Bertha Teresa Ramírez

Miércoles 13 de noviembre de 2019, p. 34

El protocolo de actuación contra el bloqueo de vialidades –que considera el uso de la fuerza pública como último recurso para liberar las zonas afectadas cuando se considere que no hay condiciones para continuar un diálogo con los manifestantes– se fundamenta en altos estándares de derechos humanos e incluye un procedimiento para que si las personas que realizan la protesta social lo requieren, la Comision de Derechos Humanos los acompañe , señaló la titular de este organismo, Nashieli Ramírez Hernández.

El principio del nuevo mecanismo no es el uso de la fuerza. Su principio es la mediación y la conciliación, y en la medida que se llegue a lo último y no haya solución tanto de atención a las demandas como al manejo, lo que va a haber es la presencia, pero ya en casos excepcionales de seguridad ciudadana, siguiendo el protocolo del uso moderado de la fuerza, no con policías que vayan a estar armados. No estamos hablando, de ninguna manera, de procesos de represión”, indicó.