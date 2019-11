Afp

Viernes 8 de noviembre de 2019

Londres. El guitarrista y compositor del grupo de rock británico The Who, Pete Townshend, presentó ayer en Londres su primera novela, La era de la ansiedad, de la que también creó en paralelo una versión para ópera.

The Who, conocidos por canciones que se convirtieron en himnos de los años 60 y 70, como My Generation, sacará el 6 de diciembre un nuevo álbum titulado WHO.

No me había lanzado antes a escribir novelas porque creía que no tenía las competencias para ello , dijo riendo el músico de 74 años, en la presentación del ejemplar.

A la imagen de su carrera musical, la historia de su libro transcurre en un contexto de sexo, droga y rocanrol.

Townshend presenta una galería de personajes más o menos sujetos a experiencias alucinógenas. Entre ellos, una vieja estrella del rock convertida en ermitaño que pinta visiones apocalípticas, un joven compositor sujeto a alucinaciones originadas por la ansiedad de los londinenses o un marchante de arte con visiones demoniacas cuya esposa desaparece misteriosamente.