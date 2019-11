Urna o cajón, nos iremos, / verdad es y no runrún, / si no es que en fosa común, / cual burdos fardos caemos. / Ilusiones nos hacemos / tristemente de vivir / por siempre, y tan sin sentir / morimos nomás, morimos. / Ora somos, ayer fuimos… / Al final, te tienes que ir.

¿Irse?, qué chinga, alguien dice, / alguien que puedo ser yo, / o tú o aquél, cómo no. / Nunca ser eterno quise / y si hice lo que hice / no fue por eterno ser, / diremos al responder / al Eterno. ¿Será cierto? / Lo cierto es date por muerto, / no te me vas a esconder.

De mí esconderte no puedes, / desde acá te estoy mirando, / dice la muerte y temblando / ya uno se siente en sus redes. / Ante ella de a poco cedes, / compadre, poco a poquito / te pones blando, blandito / y zas termina la farsa / del vivir, y adiós comparsa / se dice en silencio o grito.

Terminado el carnaval, / la ilusión desvanecida, / dice uno ¿qué fue la vida? / ¿Vida dices, vida?, ¿cuál? / Si ya te cayó la sal / no hay modo de sacudirse. / Dice la muerte: a morirse, / y a morirse, de otra no hay. / Chingado!, bueno, caray, // del mundo hay que despedirse.

Ya me despido, señores, / si bien o mal, ya canté. / Ya les dije lo que sé / de la muerte. Manden flores / y disfruten su café / y su chínguere, que hay peores.