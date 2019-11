Hernán Muleiro

Hernán Muleiro

La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2019

Carmen Burguess, en los teclados y Tomás Nochteff, al bajo, son Mueran Humanos las 24 horas del día. El dúo argentino radicado en Berlín lleva tres discos evolucionando en sus propios términos y en más que un par de giras. En un punto las referencias –discos con producción por integrantes de The Pop Group, recitales con The Fall, Swans, Martin Rev– fallan a la hora de describir el estilo del dúo, que practica su música como unidad autocontenida.

Acerca de ser una banda latinoamericana de gira por el mundo, Tomás dice: Obviamente, todo está en contra, no hay ningún beneficio; todo es peor para nosotros, no hay lugar para los latinoamericanos. Nosotros y otros lo vamos creando, pero muchas veces con más esfuerzo.

–¿Cuál dirías que es la idea central de la película que acompaña al disco? ¿De dónde surgen las ganas de darle una parte visual?

–Soy artista plástica, autodidacta e inconstante –dice Carmen–. Durante los principios de la banda no hacíamos giras, apenas tocábamos en vivo, así que tenía mucho más tiempo, y pasaba mucho filmando, además de tocar. Descubrimos que el plano secuencia del final (que no tiene ni un corte) se sincronizaba con La gente gris de modo perfecto. Mirábamos ese material en la televisión mientras mezclábamos Hospital Lullabies en casa, y así descubrimos la sincronía. Luego una cosa llevó a la otra y terminé acompañando con material de video la totalidad del disco. Incluso volví a filmar, lo que no hacía desde hace años porque la banda mucho tiempo, y ahora no voy a parar.

–Títulos como Alien o Monstruo me llevan a preguntar: ¿hacen música para gente que busca salirse de la normalidad ?

–Somos personas que estamos afuera de la normalidad, ni siquiera es algo deseado –contesta Tomás–, siempre lo fuimos. No tengo un gueto en la cabeza al que le escribo canciones; en general no tengo a nadie en la cabeza, las hago porque siento debo hacerlas a su máxima expresión. Alien trata acerca de un enfermo mental que conocí, cuenta su historia desde tres puntos de vista: primero yo le hablo a él, luego él habla, luego sus padres le hablan a los siquiatras pidiéndoles una explicación o una cura . Después, hay una especie de coro griego que le dice alien ; es como si le estuviera diciendo eres un enfermo mental .