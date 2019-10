La autora de Tu falta de querer agregó: “Me sumo a la protesta pacífica, y no hay que darle tanta importancia a los saqueos de los revoltosos: hay que atender el problema real y de base, que es la injusticia social por la que hemos estado viviendo. Hace 30 años supuestamente estamos viviendo en democracia, pero cada vez está peor; en este gobierno la salud es la que se ha visto más afectada; el agua y la luz están privatizadas en Chile… todo está privatizado”.

Lo más importante, agregó, es darle visibilidad al problema y hacer un llamado nuevamente al presidente Sebastián Piñera para que retiren a los militares de las calles, porque eso es lo más urgente, pues se ha salido totalmente de control al Estado. No se puede gobernar en democracia con militares en las calles y con toque de queda porque nos recuerda la peor etapa del pueblo chileno, que fue la dictadura de Augusto Pinochet .

La cantante chilena Mon Laferte viajó a su natal Chile para participar en las protestas contra el gobierno porque dijo que los sucesos recientes me tienen muy consternada, pues allá viven mi mamá, mi papá, sobrinos, tíos, pero no únicamente por mi familia sino por todos los chilenos. Quiero, como ciudadana, manifestarme y llevándole música al pueblo chileno .

▲ Importante, visibilizar el problema . Foto Universal Music

El alza de costo de transporte del Metro fue la gotita que rebasó el vaso , dijo Laferte. “Fue una olla de presión que ya no dio más, la gente desde hace mucho tiempo manifestaba su inconformidad y no se le escuchaba. Al principio de esta revuelta con la manifestación de los estudiantes por el alza del Metro, el gobierno hizo declaraciones muy desafortunadas como ‘levántense más temprano’, que mostraban un gobierno muy insensible. Después de una semana y media tenemos mujeres violadas, muertos, un montón de desaparecidos. Los viejos que vivieron la dictadura están asustados, los más jóvenes salen, no se dejan y siguen luchando por lo que consideran más justo, para tener una mejor calidad de vida”.