Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 6

Madrid. El vocalista y guitarrista de Kiss, Paul Stanley, recordó en una entrevista cómo fue la primera vez que vio en vivo a Led Zeppelin, cuando tenía 17 años y era un muchacho anónimo de Nueva York.

Vi a Led Zeppelin, creo que en agosto de 1969, entre el primer y el segundo disco , relató al podcast Let There Be Talk de Dean Delray. Añadió que recuerda perfectamente contemplar alucinado al guitarrista Jimmy Page tocando con su arco.

Expresó que quedó absolutamente impresionado .