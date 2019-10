De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2019, p. 7

La violencia y la represión policiales no han dejado indiferentes a los músicos chilenos, quienes desde un inicio han expresado apoyo a los ciudadanos inconformes a través de las redes sociales.

Dentro y fuera del país sudamericano, figuras como Denise Rosenthal, Mon Laferte, Gepe y Hugo Manzi se han manifestado en favor de la paz. Así, un grupo convocado por quienes se encuentran fuera de su país, se dirigió hacia La Moneda –sede de la presidencia de la República– para entregar una carta firmada por más de 150 creadores.

Como artistas estamos en permanente contacto con la gente, nuestro público de todo el país, de todas las edades y creemos tener sensibilidad respecto de lo que está pasando. Nos mueve el profundo deseo de colaborar para detener esta escalada de violencia y descalificaciones. Queremos paz; paz entre hermanos chilenos, entre civiles y militares; paz entre las distintas miradas, tolerancia , se lee en el documento.

Los músicos también se han dedicado a informar a través de sus redes sociales lo que está pasando en Chile, pues, a su juicio, los medios chilenos no cuentan la verdad. Hay que tener mucho cuidado con las noticias, lo que es falso y lo que es real; sigan las cuentas de derechos humanos , advierte la cantante Francisca Valenzuela en una declaración al medio digital chileno El Desconcierto.

En tanto, Javiera, nieta de Violeta Parra, agrega: “Cada uno, con sus redes sociales, está visibilizando lo grave de esta situación y lo que la tele no quiere mostrar. Los chilenos estamos unidos, somos inteligentes y no debemos ser provocados para que nos cataloguen como una manga de delincuentes”.

Basta de odios