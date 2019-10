De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2019

Unos dedicaron palabras de aliento a Chile. Otros hicieron escuchar su voz rabiosa y hubo hasta quien le escribió un poema.

Son los guerreros de la cultura, aquellos que, aprovechando la herramienta de las redes sociales, hablan sobre las injusticias, como los actos de represión a las manifestaciones en ese país sudamericano.

Del rock al pop; de la balada al urbano, músicos de diversos lugares alzaron la voz contra la opresión del gobierno de esa nación sudamericana hacia su pueblo.

Patti Smith, figura de la cultura contemporánea y artista de indómita sensibilidad, opinó ayer en Instagram sobre los recientes sucesos en el país que –según ha expresado muchas veces– admira.

La cantautora y escritora estadunidense regaló un brete texto a manera de poema sobre la tierra de su escritor favorito, Roberto Bolaño, a quien por cierto ha dedicado canciones y reflexiones.

En noviembre, Smith participará en una cátedra en la ciudad de Santiago, pero ayer, con su voz mediática, quiso adelantar su cariño a los chilenos.

Escribió: Este es el reino del coraje, de la convicción, de la unidad, exigiendo igualdad y responsabilidad al gobierno; exigiendo un Chile tan unido como ellos tomando las calles. Este es el reino de los ciudadanos activistas, que son vistos y oídos por el mundo, mostrándonos cómo el pueblo tiene el poder.

En tanto, René Pérez, creador de Calle 13, envió duro mensaje al presidente Sebastián Piñera: Me siento tan desesperado porque no creo que haya alguien tan egoísta, tan bruto y tan salvaje que mande a la policía a golpear y a matar a su pueblo. Tiene que tener un problema sicológico, mental, para declararle la guerra al mismo pueblo, que es tu sangre .

Agregó: “No eres el único presidente que la ha cagado en Latinoamérica... hay muchos que la siguen cagando y que no se dan cuenta de que la gente se está manifestando, de que no los queremos. Hay que inventarse algo nuevo. Y siguen con la pendejada de que izquierda o derecha. Cabrones, estamos en 2019, ya inventen algo fucking nuevo que funcione porque todos son igual de pillos, hijos de la gran p... Merecen que los bajen ya”.