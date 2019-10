Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2019, p. 33

Las investigaciones sobre desvío de dinero en la anterior administración capitalina no se enfocan únicamente en el tema de la reconstrucción, sino con muchos otros relacionados con el uso correcto de los recursos de las finanzas públicas , informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Al aclarar que no se tiene ninguna imputación contra los ex secretarios de Finanzas Édgar Amador Zamora y Julieta González y el ex comisionado de Reconstrucción Ricardo Becerra, señaló que continúan las indagatorias contra otros ex servidores públicos por diversos delitos.

La situación que guardan las indagatorias se darán a conocer una vez que las imputaciones sean debidamente formalizadas; mientras, continúa la búsqueda de los ex secretarios de Obras Édgar Tungüí y de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez.

Un juez de control liberó las dos órdenes de aprehensión contra ambos funcionarios acusados del desvío de 40 millones de pesos destinados a la atención de inmuebles afectados por el sismo de 2017, y fueron buscados por agentes de investigación en inmuebles ubicados en el estado de México.

Tras no encontrarlos, las autoridades capitalinas solicitaron a la Interpol México emitir la ficha roja para ubicarlos y detenerlos, debido a que existe la posibilidad de que, en el caso de Tungüí, también ex comisionado de Reconstrucción, haya viajado a Francia.