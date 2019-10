C

on un tiraje de 377 mil ejemplares que se distribuirán de manera gratuita (impresos en coedición con el Senado, el Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York, el Instituto RIA, Cannapeutas y la revista Cáñamo) por medio del Fondo de Cultura Económica y Educal, este cómic está inspirado en los personajes de Los Supermachos del maestro Rius (con autorización de su familia); el guión es del monero Patricio y con la colaboración de contenido de la senadora Jesusa Rodríguez, Zara Snapp y Jorge Hernández Tinajero. Este cómic invita a la sociedad mexicana a conocer de cerca una planta que ha acompañado a la humanidad por milenios, para hacer a un lado el prejuicio y la violencia que ha provocado su prohibición . Con esta iniciativa, advierte la senadora Jesusa Rodríguez, se demuestra que no hay marcha atrás en la disposición de este gobierno para despenalizar la mariguana y se hace a un lado toda simulación para no concretar la iniciativa de ley que deberá quedar terminada a finales de este mes.