México, sostuvo el cantante, siempre me deja henchido el corazón y muy contento el apoyo del público. Este país ha sido esencial en mi carrera. De hecho, lo es para el desarrollo de un artista, porque aprendemos mucho de su gente y cultura .

Este género, prosiguió El Bravo de la Salsa, es el lenguaje latinoamericano por excelencia. Actualmente existen agrupaciones donde antes no se tocaba salsa, y ahora se interpreta en Perú, Panamá, República Dominicana y Ecuador, y México no ha sido la excepción. Es, de verdad, un gusto encontrar gente que hable el mismo lenguaje musical tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo , donde bailan, gozan y se divierten con este ritmo tropical.

El colombiano sabe que la comunión que tiene con sus seguidores ha sido porque comunico lo que siento; se identifican con ello porque me perciben honesto a la hora de cantar, no desvirtúo lo que soy y no adopto posiciones en el escenario, lo cual es captado maravillosamente .

El salsero colombiano contó que sus influencias fueron Celia Cruz, Rubén Blades y Joe Arroyo; además de Juan Gabriel, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. Cómo llegó todo esto a la salsa, no sé , confesó. Pero también recordó que de niño admiró a Pedro Fernández y escuchaba a artistas como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Yuri o a Marco Antonio Solís, El Buki. Todos ellos influyeron en Latinomérica y no fui la excepción .

Antes de la charla con La Jornada, El Bravo de la Salsa ofreció una conferencia de prensa, en la que no pudo evitar cantar a capella parte de las letras La rebelión, La murga y Sobredosis de amor: Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá... , Sobredosis de amor, sobredosis de pasión , Pasito tun tún, ah, eh, otro pasito tun tún; óyeme, no le pegue a la negra , que repitió infinidad de veces para las transmisiones de medios digitales.