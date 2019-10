En el artículo 44 se propuso que los aspirantes a fiscal no deben haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección de un partido político un año previo.

En entrevista, diputados de oposición adelantaron que votarán en contra del dictamen que será discutido hoy en comisiones.

El legislador Guillermo Lerdo de Tejada sostuvo que con los cambios al artículo 44 se retira la autonomía de la fiscalía general de justicia local y se hace una ley a modo, pues con las reformas la actual procuradora, Ernestina Godoy, pudiera aspirar a ser la primera fiscal

Me preocupa que podamos tener fiscales con cercanía política al gobierno, sin autonomía clara y nos da fiscales a modo. Es un hecho que Morena va a mayoritear, aplicará su aplanadora en esta reforma .

Jorge Gaviño, diputado perredista, afirmó que las modificaciones en los requisitos para ser fiscal pudieran interpretarse como una ley a modo.