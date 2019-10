Sandra Hernández García

Martes 15 de octubre de 2019, p. 31

Con el objetivo de reformular el mecanismo de alerta de género, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, se reunirá con las organizaciones que impulsaron la declaratoria de dicho mecanismo en la Ciudad de México.

En su comparecencia ante diputados locales como parte de la glosa del primer Informe de Gobierno, éstos cuestionaron a la funcionaria sobre la negativa de implementar la alerta de género en la ciudad. Si bien aclaró que es una cuestión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que se reunirá con Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para reformular y rediseñar la alerta.

Yo invité a las peticionarias a formar parte, y vamos a trabajar. Aquí en la ciudad es donde se va a hacer una verdadera revisión y aplicación de todos los protocolos y todas las medidas que se solicitan en las alertas de género .

La diputada perredista Gabriela Quiroga aseguró que negar la declaratoria de alerta de género se debe al costo político que representa; sin embargo, la secretaria sostuvo que en la Ciudad de México se está haciendo absolutamente todo para erradicar la violencia de género.

“Si me preguntan cuál es el proceso para atender la alerta por violencia de género, yo les diría que estamos aplicando todos los protocolos que, nos señalan, se deben atender. No hay una sola medida que no estemos aplicando (…). Si algo distingue al gobierno de la doctora Sheinbaum es su territorialidad; ella todo lo lleva al campo, a la acción, y le pone presupuesto”.