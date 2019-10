Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. a16

Crimen y pasión se entrelazan en Nudo de alacranes, de Eloy Urroz, libro publicado por Editorial Alfaguara, en el que el autor perfila un amor irredento: el del escritor británico D.H. Lawrence por México y su sueño por crear un falansterio de intelectuales. Con autorización del Grupo Penguin Random House, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de esta novela.

–¿Sabes, Fernando? Ya me metiste la curiosidad. Esto lo dijo Braulio un par de semanas después de aquella primera francachela en su nueva casa de West Ashley. Habíamos elegido los dos mejores sillones del Starbucks de Mount Pleasant, no lejos de donde yo vivía. La monotonía del semestre universitario seguía su rumbo regular, mediocre e idiotizante, y sólo estas pequeñas escapadas con colegas o amigos –a veces incluso con María, mi mujer, con quien me encantaba discutir de política– hacían la vida más tolerable en Estados Unidos, el ‘‘maravilloso” país del norte que habíamos elegido para criar a nuestros hijos.

–¿De qué hablas? –le respondí al tiempo que le soplaba fuerte a mi café, que me escaldó la lengua.

–De Lawrence, ¿de quién, si no? –se rio Braulio–. El tipo suena fascinante. Todo lo que nos contaste la otra vez, Lady Chatterley’s Lover, sus ideas sobre el amor…

–El tipo era fascinante, sí –respondí–, más si se toma en cuenta que nada tenía que ver con el mundillo literario de su época. Al contrario, Yeats, Wells, Eliot, Virginia Woolf lo veían con el rabillo del ojo, tú sabes… Pero ¿de dónde ha salido este maestrito rural de ensortijados pelos rojos? ¿De los Midlands? ¿Y dónde mierda queda eso? En medio de Gran Bretaña, tirando hacia el norte, donde nada bueno puede ocurrir. Es como decir que Fulanito viene del Bajío o de los Altos de Jalisco, imagínate…

–No me chingues; yo soy de por allí –me interrumpió Braulio, y se rio.

–Bueno, tú me entiendes... Y, sin embargo, todos se dieron cuenta de dos cosas: que escribía maravillosamente y que hablaba de algo de lo que los londinenses no tenían ni puta idea.

–¿Qué?

–Las minas, la espantosa vida de los mineros ingleses, por un lado, y por el otro, la naturaleza, la vida silvestre, el contacto real, y no literario, con la flora y la fauna. Lawrence sabía de lo que hablaba, lo había vivido y mamado tanto como Thomas Hardy, el único novelista al que realmente admiraba. No había artificio en lo que Lawrence decía. Describía con conocimiento de causa. Por un lado, tenía a la vista el espantoso inframundo de su padre, lóbrego, deprimente, depauperado, y por el otro, la naturaleza indómita que lo rodeaba y que amaba con toda su alma. Por un lado, las fábricas engulléndose a los hombres, y por el otro, aquellos que, como él o su hermano William, deseaban huir de esa realidad atroz. En ese contraste se centra parte de su filosofía.

–Ésa es la cuestión –me interrumpió–. ¿Cuál es exactamente su filosofía?

–Devolverle al hombre un estado de plenitud cósmica extraviado por culpa de la industrialización, el progreso, la mecanización, la tecnología y toda esa mierda. Volver a una vida instintiva, una vida afincada en los sentidos del cuerpo. Clausurar la razón, sofocar el raciocinio machacón que lo aniquila todo. Sustituir la individualidad, que creía destructiva, por una suerte de vida colectiva…

–¿Y qué tiene que ver todo eso con su discurso erótico?

–Por culpa de la modernidad el hombre ha perdido contacto con su identidad, es decir, con su sexualidad, que, para Lawrence, lo es todo. Si no la reconocemos, estamos jodidos.

–Cualquiera puede estar más o menos de acuerdo con eso…

Yo, por supuesto, aproveché el comentario para indagar sobre mi nuevo amigo –si no exactamente amigo, al menos era un colega y compatriota–. No había, al fin y al cabo, muchos mexicanos que escribiéramos en las dos Carolinas y Braulio era, por fortuna, un tipo simpático, culto y bien enterado…