l de 1968 fue el año de Vietnam; de Biafra; del asesinato de Martin Luther King; del de Robert Kennedy; después del de su hermano, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos; de la reivindicación del pueblo negro; de los Black Panthers; de la Primavera Negra; del movimiento jipi que llegó hasta la humilde choza ahumada en las montañas de Oaxaca de la chamana María Sabina, quien ofició la ceremonia de los hongos alucinantes y, sin embargo, para México, 1968 tiene un solo nombre: Tlatelolco, 2 de octubre.

“Ho Ho Ho Chi Minh

Díaz Ordaz, chin, chin, chin.”

Ho Chi Minh, el maravilloso jefe de la República Democrática de Vietnam, era una figura casi tan carismática para los estudiantes en 1968 como el Che Guevara, aunque hoy esté un poco olvidado. La guerra de Estados Unidos contra Vietnam conoció el repudio absoluto de los estudiantes de Berkeley y, a partir de 1963, las manifestaciones de protesta fueron continuas. Los muchachos estadunidenses no sólo lucharon por el “ free speech”, la libertad de cátedra y la libertad de credo, sino que se negaron a acatar los designios gubernamentales y empresariales: entrar al proceso triturador del big business (sobre todo a la industria de guerra) y rechazar el futuro que les tenían prometido. Se opusieron a la poderosa maquinaria estatal llevando una flor amarilla en los cabellos (que por cierto crecían alargando su antagonismo). Frente a la universidad, los floreados muchachos de Berkeley detenían a los soldados recién enrolados pidiéndoles: “Don’t go. This is genocide”. Y les sonreían: Peace and love .

No sólo eran los estadunidenses los rebeldes: los jóve-nes del mundo entero alzaban la mano, algunos con el puño cerrado, otros haciendo la V de la victoria. Tenían mucho que reclamar a la sociedad. ¿Qué mundo les heredaban sus padres? ¿Qué harían al graduarse? ¿Qué les ofrecía la sociedad de consumo? ¿Deseaban realmente ser parte de un engranaje de producción masiva? En Europa, las perspectivas de la juventud eran desoladoras. No había trabajo para los egresados de las universidades. ¿Dónde se emplearían?

Dentro de esas circunstancias de inquietud y descontento –no hay que olvidar que la guerra de Vietnam duró de 1945 a 1969– se dio el gran rechazo al orden establecido, al status quo, a los partidos, a los gobiernos. En mayo de 1968, en París, el general Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, fustigó a los estudiantes que paralizaban la vida cotidiana de París con sus barricadas, pintaban los muros de la Sorbona y se rehusaban entrar a clase. Les dijo que no comprendía que siguieran a un líder judío-alemán, Daniel Cohen-Bendit, apodado Danny el Rojo. Al día siguiente, en una de sus marchas multitudinarias, los estudiantes tomaron la calle repitiendo una y otra vez: Nous- sommes- tous- des- juifs- allemands , es decir, Todos somos judíos alemanes . Las guerras quedaban olvidadas, los jóvenes eran uno solo, el repudio era de todos. Si en Francia la falta de oportunidades, De Gaulle y su gobierno fueron el objetivo estudiantil, en México el partido oficial, el PRI, la corrupción, el Presidente y su gabinete, el cuerpo policiaco de granaderos, los absurdos delitos de disolución social y ataque a las vías públicas (de los que ya se había acusado a estudiantes que habían caído presos en julio y agosto de 1968, como Salvador Martínez della Roca El Pino, dos meses antes de la masacre del 2 de octubre) fueron el detonador del movimiento de 1968, al que José Revueltas llamó enloquecido movimiento de pureza .

¿Qué querían los estudiantes? ¿Qué pedían?