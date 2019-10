Cuando un adulto mayor sufre, la familia sufre, y las personas a su alrededor sufren con ellos. Cuando las políticas públicas que tienen que ver con seguridad social no están bien armadas, las mujeres, por ejemplo, terminan cargando el trabajo que tiene que ver con cuidar a los adultos mayores, y significa que las ponen en una situación de desigualdad porque tienen que asumir un trabajo que no les permite hacer algo más, no es remunerado, y aumenta la diferencia del trabajo entre hombres y mujeres , dijo Al Gamal durante el inicio a las actividades de la agenda de Cooperación Sur-Sur sobre los asuntos de las personas mayores en América Latina.

Como parte de este encuentro, esta semana se realizará una serie de actos públicos en los que participarán expertos nacionales de Costa Rica, Cuba y Uruguay, quienes expondrán sus experiencias en materia de política pública sobre la atención de adultos mayores en sus respectivos países.