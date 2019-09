Agencias

Lunes 30 de septiembre de 2019, p. 4

Buenos Aires. El campeón vigente Racing Club no pudo imponerse a Rosario Central, que jugó un partido lleno de coraje para dominar y conseguir un empate 1-1. La Academia se vio rebasada y tuvo fortuna de no ser derrotada por un conjunto que dio su mejor juego en mucho tiempo. Lucas Gamba abrió el marcador para el club rosarino al minuto 14. Pero la reacción de los albicelestes no tardó y Lisandro López marcó la igualada al 21. En otros resultados, San Lorenzo venció a Banfield 1-0; Huracán y Atlético Tucumán empataron sin goles e Independiente derrotó 3-2 a Talleres.