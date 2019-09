En el apartado interpretativo, la actriz española Greta Fernández y la intérprete alemana Nina Hoss fueron galardonadas ex aequo con la Concha de Plata a la mejor actriz por sus trabajos en La hija de un ladrón y Das Vorspiel, en ese orden.

En 2014 presentaron Loreak, que no tuvo ningún reconocimiento, y en 2017 aspiraron al máximo galardón del festival con Handía, que recibió el Premio Especial del Jurado.

Fernández, que interpreta en el debut de Belén Funes a una madre soltera de 22 años con problemas económicos, dedicó el premio a sus padres: la escritora Esmeralda Berbel y el actor Eduard Fernández, quien también es su padre en esta ficción.

Mi madre me ha dedicado todos sus libros y mi padre todos sus premios. Yo les dedico este premio porque ellos sí que me han dejado ser quien quiero ser , señaló emocionada la actriz, quien asimismo dedicó unas palabras a las chicas que, al igual que Sara –la protagonista del filme– luchan para tener una vida decente .

La gala de clausura tuvo también varios momentos reivindicativos protagonizados, por un lado, por las palabras de Juan Solanas, ganador del Premio TVE Otra Mirada por La ola verde (que sea ley), documental con el que reivindica el aborto legal y libre en Argentina.

El cineasta no pudo estar presente, pero dejó unas palabras con las que lamentó las voces que con ligereza cuestionan el derecho al aborto en Europa, al tiempo que pidió el aborto libre y gratuito en Argentina, como reclama su cinta. Este es el siglo de las mujeres, invito a todas a brindar por ello , vindicó en su carta.

Del mismo modo, Romina Paula, directora de la película premiada con el galardón Horizontes Latinos, De nuevo otra vez, destacó que su película habla sobre maternidad , una responsabilidad que se elige .

En tanto, el cineasta Ken Loach ganó el Premio del Público a la mejor película europea con Sorry we missed you.