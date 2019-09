De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 7

Entre el bullicio/tensión/respeto del ensayo de la comedia musical Sugar, destaca la pareja de varones que cantan y, con gráciles movimientos, bailan el compás de los sonidos emanados por un piano. El dúo lo integran Arath de la Torre y Ariel Miramontes.

La comedia está basada primero en la película Some Like it Hot protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, y en la obra teatral Sugar, estrenada en Broadway en los años 70.

De la Torre, quien interpreta a Joe, afirmó: “hace tiempo se montó esta obra acá; pero ahora estamos haciendo nuestra versión más actual.