n 2018, una amplia franja de votantes extendió una constancia de non gratos a políticos, partidos y factores de poder que habían dominado de manera combinada la vida pública del país durante décadas.

Ese rechazo ciudadano a ciertos estamentos de poder se ha mantenido más o menos intacto: con todas las observaciones que se desee hacer, pero se sostiene una alta aprobación a la figura presidencial, a su equipo (con todo y personajes susceptibles de reprobación o cuando menos de polémica fuerte) y a su inconsistente partido (Morena) o, para ser más precisos, a los candidatos a puestos de elección popular propuestos y avalados por el imán (electoral) López Obrador.

Hasta ahora, nada le ha funcionado a los desesperados opositores al obradorismo. El más reciente despropósito rechinante ha sido la acrítica rehabilitación panista de Vicente Fox Quesada como su propuesta de salvación nacional. Y, según eso, la constitución de un frente multipartidista para darle en la madre a la Cuarta Transformación .

Sin embargo, con dos palabras ( valientes jóvenes ), el historiador Pedro Salmerón Sanginés ha proporcionado (de manera involuntaria) el punto de arranque para una discusión histórica e ideológica que al fondo del escenario tiene las urnas electorales de 2021 y de 2024.

Como sucedió en 1973, cuando el empresariado se confrontó con el presidente izquierdista (así fuera mera demagogia) Luis Echeverría Álvarez, por el asesinato del regiomontano Eugenio Garza Sada durante un ataque de miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, ahora las cúpulas derechistas han tratado de escalar las polémicas dos palabras de Salmerón, aunque el presidente López Obrador logró contener parcialmente el conflicto, mediante el sacrificio del historiador en mención.

Pero ayer, en el Congreso de Nuevo León, de mayoría panista y con colaboración del priísmo, saltó una vertiente más de beligerancia, al aprobarse la propuesta blanquiazul de declarar personas non gratas en el estado al dimitente Pedro Salmerón y al diputado federal Gerardo Fernández Noroña (sin partido, aunque postulado por el Partido del Trabajo). A los diputados neoleoneses no les han faltado personajes para aguijonear con declaraciones reprobatorias. Para no ir tan lejos, la entidad es desgobernada por un personaje de conducta política grotesca, Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco.