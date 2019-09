Agencias

Miguel Herrera, técnico del club América, rechazó que los abucheos que se escucharon el pasado sábado en el estadio Azteca, tras el empate 2-2 que rescató su equipo ante el Querétaro, hayan sido dirigidos al portero azulcrema Guillermo Ochoa, quien no ha conseguido un triunfo con las Águilas desde que llegó al plantel.

Los abucheos, me parece que no eran para Memo. Yo no le achaco tanto lo del gol de Pumas; es una situación que todos esperábamos que Memo la tapara, pero yo siempre me fijo más en los que juegan con él, la gente que está al cuidado de la defensa y nos desconcentramos , expresó el Piojo este lunes en entrevista con la cadena ESPN.

Aunque el timonel azulcrema destacó la calidad del ex arquero del Standard de Lieja, reconoció que aún debe adaptarse al plantel para incrementar la confianza en sí mismo.

“Ochoa tiene que volver a adaptarse a la altura, conocer a sus compañeros, no conoce a nadie, más que a Paúl (Aguilar).