Todas las denuncias son investigadas, por lo que se analizan y valoran documentos, información, pruebas y hechos para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones y señalar la falta administrativa como grave o no grave.

También en alcaldías

La Secretaría de la Contraloría General también recibió cuatro denuncias de los órganos de control interno de las alcaldías.

Sólo Álvaro Obregón, a cargo de Layda Sansores; y Azcapotzalco, donde gobierna Vidal Llerenas, presentaron dos denuncias cada una por presuntos actos irregulares o de corrupción durante la pasada gestión.

Al igual que las quejas presentadas por las dependencias del gobierno central, las denuncias interpuestas por estas alcaldías continúan en etapa de investigación. Hasta el momento no se han aplicado sanciones al respecto.

Desde principios de este año, la Secretaría de la Contraloría General ha aplicado sanciones a ex servidores públicos, entre ellos el ex delegado de Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, quien fue inhabilitado un año por la declaración de validez de un registro de construcción que no cumplía con los requisitos necesarios.

Así también, el ex secretario general del sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa fue inhabilitado por un periodo de 20 años y una sanción económica de 182 mil 700 pesos por haber cometido irregularidades en el pago de servicios prestados por la corporación.

El caso más reciente fue el de la inhabilitación por 10 años del ex coordinador general de la Central de Abasto, Julio Serna, por irregularidades en su gestión.