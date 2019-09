Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. a15

Para el ex guardameta Héctor Miguel Zelada, ídolo americanista, Agustín Marchesín es mejor portero que Guillermo Ochoa, quien desde su llegada al América ha tenido un rendimiento bajo. “Creo que veo mejor portero a Marchesín, la verdad yo no tengo cuestión; Marche lleva cierta ventaja. Ochoa es el mejor del mundo en su zona de confort. Yo digo que a Memo le falta cierto tema de la salida, es lo único que puedo recalcar al respecto. Marchesín es más completo y puntualizo el problema de Memo, pero esto no resta lo que ha hecho en sus actuaciones”, señaló para TUDN. Pese a la equivocación que tuvo Ochoa en el empate 1-1 ante Pumas, Zelada afirmó que “esa actuación no va cambiar mi manera de pensar. La participación de Marche fue grande, tuvo regularidad y se llegó a decir que era mi sustituto, pero le faltó un poco de tiempo para ser ídolo”, puntualizó.