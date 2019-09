El originario de Madeira insistió en que su relación con el de Rosario, un chico y un futbolista fantásticos , no es de amistad; sin embargo, reconoció que la rivalidad que existe entre ambos jugadores le ha ayudado a progresar en su propia carrera. No somos amigos, pero hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha impulsado a ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él , mencionó.

Asimismo, Ronaldo, quien también jugó para el Manchester United y el Real Madrid y que ha ganado cinco títulos de la Liga de Campeones de Europa, admitió que desea lograr más récords.

Soy adicto al éxito

Yo no sigo los récords, ellos me siguen a mí. Soy un adicto al éxito y no creo que sea algo malo, es bueno porque eso me motiva. Si tú no lo estás es mejor parar. Estoy obsesionado con ganar , expresó.

Por último, el atacante, quien llevó a Portugal a la victoria en la Eurocopa 2016 y en la Liga de Naciones de la UEFA 2019, afirmó que para ser un jugador exitoso no descuida su pasión: el futbol.