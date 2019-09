Álvarez no sólo se consolidó con las Águilas al brillar en la cancha primero bajo la guía de Ricardo La Volpe y después de Miguel Herrera, sino que también llamó la atención del futbol de Europa y fichó en esta temporada con el Ajáx, el club holandés donde forjó su legado Johan Cruyff.

Aunque se veía el potencial del joven futbolista, los directivos de Pachuca no tuvieron paciencia al ver que no embarnecía ni alcanzaba una mejor estatura que sus compañeros.

Antes del éxito, Edson Álvarez parecía no tener las mejores condiciones futbolísticas para triunfar. El visor Ángel Coca González recordó que era un chico muy delgado, en ese entonces no crecía, era rápido, pero con una técnica regular , por lo que fue relegado en las fuerzas básicas de Pachuca.

El zaguero ha disputado apenas tres partidos de la Liga de Holanda y dos en la fase de eliminación de la Liga de Campeones. Pese al corto tiempo en la cancha, ha comenzado a tomar confianza y como muestra fue el gol que anotó el martes en la fase de grupos de la Champions en la victoria 3-0 ante el Lille, siendo el primer mexicano en debutar en esta competencia y marcar un tanto.

La versatilidad y evolución de Álvarez han sorprendido incluso al ex jugador americanista Carlos Reinoso, quien consideró que tanto Edson como Raúl Jiménez e Hirving Lozano son los nuevos representantes del futbol mexicano por la gran ambición que tienen .

Reinoso señaló que Álvarez mostró un enorme crecimiento , sobre todo, después de que fue criticado por su participación con la selección mexicana en Rusia 2018.