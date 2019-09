Cuando organizamos el festival, lo primero que vemos es que nos gusten las bandas. Somos superfieles a nuestros gustos y creencias. No somos de los que metemos a una banda porque sea tendencia; suena horrible , señaló.

Aclaró que el encuentro se consolida por la alianzas entre Noiselab y otras disqueras, como Mute Records, y su buena relación con los artistas, tal es el caso de Miller o MacCarthie.

Héctor Mijangos destacó la buena curaduría de encuentros internacionales; puso de ejemplo al estadunidense Us Festival, realizado en 1983, en el que tocaron durante tres días, pero separados por géneros, The Clash, INXS, Men at Work, Flock of Siagulls, Oingo Bingo, Motley Crue, Judas Prest, Ozzy Osburne, Van Helen, U2, Stevie Niks, Berlin y David Bowie, entre otros.