Miércoles 18 de septiembre de 2019

Ámsterdam. Terminó la abstinencia de Champions. Ayer inició la fase de grupos de la Liga de Campeones 2019-2020 con una primera tanda de ocho partidos en la que destacó la derrota del campeón Liverpool 2-0 en Nápoles, con Hirving Lozano de titular; el empate sin goles del Barcelona en Dortmund, en el regreso de Lionel Messi tras su lesión, y el debut de Édson Álvarez con un gol en la victoria 3-0 del Ajax sobre el Lille.

Álvarez anotó en un debut soñado, como una dulce venganza a las palabras de Ronald de Boer, ex jugador del Ajax y del Barcelona, ahora entrenador de categorías juveniles del club holandés, que la víspera dijo que Edson carecía de calidad para ser creativo.

Pero hoy, Álvarez, recién fichado en julio por el Ajax, recibió un pase filtrado cerca del área grande y sin ángulo disparó, sacó un tiro con la pierna derecha para hacer un gol impecable al minuto 50. El mexicano respondió de manera espectacular durante todo el partido celebrado en el estadio Johan Cruyff. Fue muy participativo como mediocampista, con libertad para recuperar y sumarse al ataque; lo favoreció tener en frente un equipo sin mucho potencial ofensivo.

La verdad no conozco al señor (De Boer) , respondió hoy Álvarez; “no tengo el gusto de conocerlo, pero por algo lo ha de haber dicho. Yo estoy enfocado en lo que me diga mi cuerpo técnico; de ahí en fuera, yo creo que no tuvo que decir eso porque somos una familia y nos tenemos que cuidar entre nosotros".

En tanto, Chucky Lozano jugó 69 minutos con el Nápoles, que sorprendió al Liverpool por 2-0, en un duelo en el que logró rematar al arco con la cabeza, pero sin contar como gol por estar en posición adelantada. Durante el juego, el mexicano participó de manera discreta.

El más reciente recuerdo del Liverpool en Champions fue la fiesta en el estadio Metropolitano de Madrid tras ganar el pasado 1º de junio la final a su compatriota Tottenham, pero el rencuentro con el torneo estuvo lejos de ser tan feliz en el estadio San Paolo, donde los italianos terminaron llevándose el triunfo en la recta final, con goles del belga Dries Mertens (82, de penal) y del español Fernando Llorente (90+2).