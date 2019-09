Arcade Fire explora la relación con la oscuridad mediante danza y música

▲ Compuse la música de Who We Are In The Dark mientras los bailarines eran dirigidos. Así que estuve completamente informada acerca de los movimientos físicos y la clase de sentimientos que despertarían, explica Sarah Neufeld. Foto cortesía de Peggy Baker

Juan Ibarra Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019, p. 6 Explorar los diferentes tipos de relación que tenemos con la oscuridad por medio de la danza, la música y las luces, es lo que pretende Sarah Neufeld, violinista e integrante fundadora de la banda canadiense Arcade Fire, con el espectáculo Who We Are In The Dark. Surgido de la colaboración con la reconocida coreógrafa Peggy Baker, en el montaje 10 bailarines conjuntan la música con los pigmentos, proyecciones y luces que artistas visuales crearon para ofrecer una nueva forma de hacer danza contemporánea. Para Neufeld, quien junto con Jeremy Gara, baterista de la agrupación canadiense, compuso la música del espectáculo, todos los seres humanos estamos relacionados de alguna forma con este paraguas gigante que trae oscuridad , por lo que Who We Are In The Dark puede ser visto en distintos niveles. “La oscuridad es una idea en la pieza, no es sobre la oscuridad visual, es acerca de cualquier tipo de relación con ella. Puede ser la vulnerabilidad, la pérdida, el dolor... El show puede ser visto desde una perspectiva muy subjetiva, es realmente conmovedor, pero creo que también puede ser experimentado en distintos niveles, dependiendo de cada uno”, explicó en entrevista. No puedes verte a ti mismo Gara considera que al estar en la oscuridad somos nosotros mismos. Ese es el punto de la oscuridad, no puedes verte a ti mismo ni lo que hay alrededor tuyo, así que supongo que eso es parte del misterio . Ambos músicos ya habían trabajado en espectáculos de danza contemporánea. De hecho la idea de esta obra surgió después de que Baker usó la canción From Our Animal, del proyecto como solista de Neufeld, para montar una coreografía. La violinista relató que luego, la artista le preguntó si estaría interesada en hacer una pieza para ese tipo de danza, lo que la integrante de Arcade Fire aceptó. Poco después se unió Gara. La violinista explicó que para elaborar los sonidos del espectáculo pasó mucho tiempo con Baker y sus bailarines, de tal suerte que la música vino de un lenguaje variante de la danza. La compuse toda mientras los bailarines eran dirigidos. Así que estuve completamente informada acerca de los movimientos físicos y la clase de sentimientos que despertarían. Tocaba de acuerdo con los cuerpos frente a mí . También aclaró que aunque la pieza aborda la oscuridad, también tiene un sentido de vida en la música, por lo que no se trata de un espectáculo de terror y depresión. Así que para mí la música realmente habla de amor, de fracturas, como si hubiera una en nuestra identidad en los momentos difíciles de nuestras vidas. Como una pureza de la oscuridad, tal vez , abundó Neufeld.