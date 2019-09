El nadador está satisfecho de su desempeño y me voy (de Londres) con muy buen sabor de boca, con ganas de seguir preparándome para Tokio 2020, mejorar ciertas cosas y llegar en óptima forma. Muy motivado, se dieron los objetivos y se vio reflejada la labor del grupo colegiado con el que trabajo , destacó.

Es la primera vez que logro esto y es muy bonito, se ganó la cuarta medalla de oro, me siento muy contento y emocionado , destacó el competidor en silla de ruedas en su Facebook.

La morelense sumó otra más con la plata en 100 metros libre S3 al registrar 2.03.18, que le otorgó la cuota paralímpica al país para Tokio 2020.

Me siento feliz de haber logrado esa plaza a Tokio, orgullosa de conseguirlo porque no es tan fácil; muy satisfecha porque hace mucho que no veía el 100 libre para mí y vuelve a ser una gran posibilidad, creo que puedo bajar ese tiempo y seguir en la pelea en esta prueba , expresó Patricia Valle, de 50 años y de las pioneras de la natación en silla de ruedas.

En especial quiero agradecer por 23 años de trabajo con el entrenador Fernando Gutiérrez Vélez, con quien empecé con un tiempo muy alto y hoy a 23 años sigo con él y bajando mis marcas , señaló la medallista de Juegos Paralímpicos Río 2016.

Tras siete días de competencias, México cerró con cinco medallas de oro, una por cuenta de Arnulfo Castorena en 50 metros pecho, categoría SB2, y cuatro de Diego López en 50 metros dorso, 150 metros combinado individual SM3, 50 metros libre S3 y 200 libre S3, y las dos de Valle, así como tres plazas paralímpicas para Tokio.