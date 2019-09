Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019, p. a12

Madrid. Como héroes recibieron ayer a los jugadores de la selección española de basquetbol, flamante campeona del mundo tras su victoria contra Argentina en Pekín. Con gritos de ¡campeones, campeones! , los jugadores desfilaron en un autobús por el centro de Madrid arropados por miles de aficionados.

Al llegar al escenario levantado en la céntrica plaza de Colón fueron vitoreados uno a uno y no faltó el clásico We are the Champions.

¿Saben por qué este equipo ha sido campeón del mundo? Porque no se ha rendido nunca cuando las cosas estaban jodidas , expresó desde el escenario el seleccionador, Sergio Scariolo.

Bajar los brazos no ha sido una opción , añadió el entrenador al día siguiente del triunfo por 95-75 frente a la Argentina de Luis Scola, y después de una sufrida semifinal contra Australia.

Los jugadores, entre ellos las estrellas Marc Gasol y Sergio Llull, fueron sucesivamente recibidos por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.