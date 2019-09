Laura Poy Solano

Domingo 15 de septiembre de 2019

El ribosoma, un complejo biomolecular capaz de traducir toda la información almacenada en nuestros genes y transformarla en secuencias de proteínas, forma parte de la respuesta a las preguntas sobre el origen de la vida, afirmó Anton Petrov, uno de los más destacados expertos en su estudio y evolución, durante una conferencia en El Colegio Nacional, donde destacó que el estudio de esta partícula celular en décadas recientes permitió acelerar avances en el campo del genoma humano.

Al presentar su modelo tridimensional de las variaciones del ribosoma, explicó que se busca conocer las características biológicas de los primeros organismos, pues es una de las estructuras más antiguas y más conservadas que podemos reconocer en las células que existen en todos los organismos.

Durante la conferencia La evolución del ribosoma, a la que acudieron decenas de jóvenes estudiantes, investigadores y público en general que abarrotó el auditorio de El Colegio Nacional el pasado viernes, Petrov, especialista de la School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, detalló los avances de sus investigaciones y la búsqueda de nuevas respuestas.