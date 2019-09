R

ocío lee en voz alta la nota que escribió ayer por la tarde en su celular:

–Miércoles: charla motivacional, entrevista con el nuevo agente, revisión de pedidos, junta a la una... Espero que, al menos hoy, no vuelva a presentárseme la nerviosa.

–Y esa ¿quién es? –pregunta Wendy, su auxiliar en la coordinación departamental a su cargo.

–Una clienta que vino a quejarse porque hay policías en las puertas de El Edén . Dijo que la hacen sentirse vigilada, y ella no es ninguna ladrona.

–A la gente se le ocurre cada cosa...

–Ni que lo digas. Ayer estaba a punto de salir cuando llegó un señor a decirme que no enceremos tanto los pisos: no quiere resbalarse. Tiene razón. Necesito hablar con Carlota. –Rocío ve a Wendy acercarse al teléfono: –Están arreglando el conmutador. No hay líneas. Ve por ella a intendencia.

II

Wendy abre la puerta en el preciso momento en que una mujer está a punto de tocar:

–Buenos días, señora. ¿En qué puedo servirle?

–¿Es usted la jefa? –pregunta la recién llegada.

–No, pero si me dice qué se le ofrece...

–No se ofenda: lo que necesito es hablar con alguna autoridad capaz de impedir que haya más robos.

–¿En El Edén ?

–Sí, y no es cosa de ahora. Hace mucho que vienen ocurriendo.

–¿La han robado?

–Y no nada más a mí, pero nadie se atreve a protestar. Yo sí, por eso quiero ver a su jefa.

–Se encuentra muy ocupada. Si me explica...

–¿No oyó lo que dije? Me urge entrevistarme con su jefa. Su obligación es poner orden. Juro que dejo de llamarme Blanca Estela si no logro que me escuche.

III

Rocío ve entrar a Wendy:

–¿Y Carlota? Son apenas las doce. No me digas que ya se fue a comer.

–No pude ir a buscarla. –Señala hacia la puerta:

–Me entretuvo una señora. Está allá afuera, terca en hablar contigo para quejarse.

–¿De qué?

–Según me dijo, han estado robándola. Francamente, no lo creo; es más, para mí que la doña está medio chifladita. Yo en tu lugar no la recibía.

–Ni pensarlo, capaz que hace un escándalo y no quiero que el licenciado Ricalde me llame la atención. Dile que pase, pero si se tarda mucho vienes a decirme que me están esperando para la junta. –Se coloca tras el escritorio y guarda su bolsa en un cajón. –¿Te dijo su nombre?