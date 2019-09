G

rave amenaza de agresión a Venezuela: El País, diario derechista de Montevideo, da como cierta la noticia de la DEA estadunidense de que Hugo Chávez habría estudiado la posibilidad de inundar de cocaína a Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) de la que forma parte EU, que la manipula, decidió resucitar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para justificar una eventual invasión multinacional de Venezuela desde Colombia, con el argumento de que Nicolás Maduro es un dictador, que ha convertido a Venezuela en santuario del Ejército de Liberación Nacional colombiano y de quienes han reorganizado las FARC y de que metió a Rusia en el continente. En cuanto a Maduro, informa el venezolano Últimas Noticias, por un lado ordenó maniobras militares de 150 mil soldados en la frontera con Colombia y, al mismo tiempo, democráticamente, insiste en exigir que la oposición reanude el diálogo en las islas Barbados y reitera la organización de elecciones parlamentarias, reorganiza el PSUV, su partido, y llama a formar una mayoría electoral más amplia para reconquistar en las urnas el control de la Asamblea Nacional.El diario colombiano El Espectador opina que la resolución de la OEA será utilizada por el uribismo para una aventura bélica, que el diario rechaza. En cuanto al gobierno venezolano inició una investigación sobre el autoproclamado presidente Juan Guaidó que aparece en sendas fotos con dos dirigentes de Los Rastrojos. El ya citado Últimas Noticias nos dice que Uribe, el ex presidente colombiano que fomentó los paramilitares y sus matanzas y el narcotráfico, ordenó a Los Rastrojos que protegiesen a Guaidó en su intento fallido de entrar con una caravana en Venezuela y El Tiempo, de Bogotá, nos dice que el presidente colombiano Iván Duque, uribista, declaró que Más allá de si hay algo o no, Guaidó es un titán . Por último, el venezolano El Universal, citando a El Espectador, sostiene que Uribe declaró que en Colombia ruedan ideas de guerra con Venezuela . Pero añade que Trump nombró a Michael Kozak (ligado a Elliot Abrams, partidario de soluciones pacíficas), subsecretario para el hemisferio occidental, lo que haría pensar que la amenaza del TIAR no entraña una invasión inmediata sino que es una presión más sobre el gobierno venezolano.