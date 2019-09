Afp

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 20

París. El informante estadunidense Edward Snowden, refugiado en Rusia tras haber denunciado la vigilancia masiva por parte de Estados Unidos, afirma que le gustaría mucho que Francia le diera asilo, según extractos de una entrevista a la radio francesa France Inter, divulgados ayer.

Lo más triste en todo este caso, es que el único lugar donde un informante estadounidense puede hablar no es en Europa, sino aquí (en Rusia) , declaró Snowden en esta entrevista a la radio pública francesa, que será emitida íntegramente el lunes.

Pedí asilo en Francia en 2013 durante (el mandato del ex presidente socialista) François Hollande. Evidentemente, me gustaría mucho que (el actual presidente Emmanuel) Macron me concediera el derecho de asilo agregó la rechazaron por una razón u otra.