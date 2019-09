L

a pregunta es interesante: ¿qué habría sucedido si Danny Boyle, el director británico de La vida en el abismo (Trainspotting, 1996) no se hubiera encontrado y hecho mancuerna artística con Richard Curtis, guionista de exitosas comedias románticas como Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell, 1994)? Posiblemente Yesterday (2019), su película reciente, habría manejado de modo muy distinto la delirante fantasía de su premisa original, que consiste en imaginarlo que habría pasado si los Beatles nunca hubieran existido o si nadie los recordara hoy, excepto un oscuro músico británico de origen pakistaní. Esa posibilidad fantasiosa (muy perturbadora para una generación de baby boomers, algo curiosa para otra de millennials, desafiante para un buen guionista), va perdiendo, sin embargo, fuelle, novedad e ironía a medida que el ingenio cede el lugar a las convenciones y facilidades de una comedia romántica bastante complaciente. Combinar el humor ácido que Danny Boyle es capaz de administrar en la comedia británica con las ocurrencias previsibles y las situaciones románticas almibaradas a las que Curtis, el guionista de Un lugar en Notting Hill (Roger Mitchell) suele ser afecto, equivale, según el crítico Anthony Lane de la revista The New Yorker, a plantar una navaja de rasurar en el interior de un malvavisco .

Después de un misterioso apagón que por espacio de 12 segundos deja en tinieblas a las grandes capitales del mundo, la humanidad parece haber perdido toda noción de que alguna vez haya existido el cuarteto de Liverpool, intérpretes de enormes éxitos musicales, como Penny Lane, Strawberry Fields Forever, y por supuesto Yesterday. Sólo Jack Malik (Himesh Patel), un joven rockero sin público ni fortuna, quien por un accidente ha podido librarse de esa selectiva amnesia general, conserva todavía el recuerdo de la beatlemanía y de sus canciones, y decide, en un arranque de temeridad, adueñarse de las célebres composiciones, improvisarse un singular genio creativo, darles nueva vida en el escenario, y volverse, con una pequeña ayuda amigable, en una celebridad. El músico mediocre, quien antes sólo contaba con una amiga, Ellie Appleton (Lily James), como agente artístico a su medida y admiradora incondicional, de pronto se convierte en un encantador maestro de la impostura impune.

Los momentos más afortunados de la comedia son atribuibles al carisma cómico de ese nowhere man, malogrado compositor y cantante que Himesh Patel interpreta con gozoso desenfado. En menor grado, su amigo Rocky (Joel Fry), cómplice en aciertos milagrosos y viejas desventuras, cumple decorosamente su papel de comparsa bufón. Basta ver a un atribulado Jack Malik buscar desesperadamente en su tesoro discográfico la música ya inexistente de los Beatles o cualquier mención, inmediata o remota, en Google de canciones o biografías relacionadas con ellos, para entender hasta qué punto esta comedia de Boyle podía haber alcanzado cimas de un absurdo desvarío (un poco en el mejor estilo de los hermanos Cohen), de no haberse detenido y demorado el director y su guionista en situaciones románticas a la postre triviales.