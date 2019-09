▲ En charla con este diario, Laurence Tolhurst cuenta cómo influyó el grupo de punk The Clash en el surgimiento de la banda que fundó con Robert Smith, así como de la relación que lleva con sus integrantes: The Cure es una familia . Foto Pablo Ramos

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 2

El cofundador y ex integrante de la banda The Cure, Laurence Andrew Tolhurst, conocido como Lol Tolhurst (Reino Unido, 1959), revela las complicidades adolescentes que compartió con el vocalista Robert Smith y las primeras presentaciones del grupo, en su libro Cured: The Tale of Two Imaginary Boys.

Publicado por Malpaso y traducido por Jordi Amor, Lol cuenta su versión, su verdad, como advierte al inicio del libro. Después de una demanda por el nombre de la banda que lo enfrentó con Robert Smith, y de un rencuentro en 2011, muestra lo que sucedió en sus inicios.

‘‘The Cure es una familia; Michael, Robert y Porl nos conocemos desde adolescentes, cre-cimos juntos; cuando platicamos no lo hacemos de música, sino de nuestras familias. El papá de Robert murió a los 90 años, le escribí que su padre fue una figura paterna para mí, ya que la relación con el mío no era tan buena; él nunca se olvidó de mi cumpleaños. Actualmente no me sorprende la banda, siempre creí en la idea, no sabía eso hace 40 años y ahora en mis 60 lo sé”, explica el músico Lol Tolhurst en entrevista con La Jornada.

Punk, política y sociedad

La historia retoma el punk como género musical y movimiento social. ‘‘Teníamos 17 o 18 años; fui con Robert a ver a The Clash; en ese entonces se escuchaba música disco y rock progresivo, pero no era exactamente lo que queríamos hacer, pero al escuchar a The Clash dijimos: ‘¡Vamos a hacer eso!’

“Hay una metáfora que dice que con tres acordes y la verdad se puede componer, y nosotros teníamos un par de acordes y nuestra verdad.

‘‘La violencia es lo mismo aquí y ahora, como en Estados Unidos y en Londres; se vive un escenario político de violencia, y para ello hay una canción de The Clash que se refiere a la violencia como moneda de cambio. Nunca fuimos violentos o buscapleitos, pero la violencia nos buscó y tuvimos que lidiar con eso”, detalla Tolhurst.

En los años 70, entre música y bares (pubs, en inglés), en Crawley, Inglaterra, se unieron Lol, Robert y Michael para iniciar la aventura de The Cure. Los cambios políticos y sociales que se presentaron en Reino Unido influyeron en los jóvenes, y para el autor es difícil responder qué hubiese sido de The Cure sin el movimiento punk.

‘‘Es una pregunta difícil de contestar, porque es entrar en lo hipotético; para ser honesto, conozco y conocí muchas personas, incluso punks, que tenían algo en común con los jipis, ya sabes, amor y paz; buscaban una utopía. Mucha gente, los punks mismos, aman la paz, y muchos son vegetarianos y buscan un mejor mundo; soy fan de esa actitud”, comparte Tolhurst.