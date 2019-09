Tengo toda una vida en el servicio al gobierno y el patrimonio que he desarrollado en estos años está perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. Jamás se me ha acusado de corrupción. El reportaje que menciona es falso. Me atribuye propiedades que no son mías, no existe prueba alguna de que haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos , respondió.

En su empeño de exculparlo, el Presidente sostuvo que en el fondo de estos reportajes está la defensa de una política neoliberal que pretendía desaparecer a Pemex y CFE. Aun con eso, nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación, no va a haber censura. No faltan quienes dicen que Carlos Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es una calumnia; somos respetuosos de la libertad de expresión , agregó sin referirse a las imputaciones a Bartlett.