Tuve un exilio exitoso, como experiencia, porque puedes elegir caminos como deprimirte, quedar resentido o pensar en una oportunidad para crecer, que fue lo que yo hice. Entonces, su país y mis tres hijos me obligaron a sacar fuerza, a salvarme. Llegué con mis hijos y 170 dólares. Y la verdad, no compartía con el público mi sentir del exilio .

▲ Estoy desencantada de la política, la cual ha sufrido un enorme desgaste, expresa la intérprete argentina. Dice que regresa a México a dar las gracias. Foto cortesía de la artista

Ser felices, el mandato primordial, sostiene

Pero insiste en su pugna porque en el mundo no hemos entendido el mandato primordial: venir a la vida para ser felices .

Nacha Guevara afirma que en el mundo hay tanta ignorancia , que ésta se ha convertido en la madre de la maldad. Por eso, debemos defender la vida en todas sus manifestaciones .

Sostiene que de lo político estoy desencantada. Formo parte de esa gente desengañada, que considera que la política, como la conocemos, ha sufrido un enorme desgaste. Estamos hoy día distraídos en celulares, en pavadas, pendejadas.... No sabemos siquiera a dónde vamos .

Comenta que Mauricio Macri deja Argentina arruinada. El país está dañado. Nos va a costar salir más tiempo. Pero estamos acostumbrados a salir de crisis; parece que tenemos la necesidad de esa adrenalina. El gobierno es como un espejo de la conciencia colectiva. Si quieres uno bueno, comienza por ser mejor persona. A los argentinos nos va a costar, pero depende de nosotros, como todos los cambios, que dependen de uno. La revolución empieza en casa, en el corazón de uno. La interior es la primera que tenemos que ejecutar .

Sin embargo, agrega, los desencantos se equilibran con los actos creativos, porque éstos son hechos a partir del amor. Lo que entendemos como el amor, no el de telenovelas. El don del artista es volver algo material en algo intangible. La creatividad está donde no la vemos, pero sí su expresión, que es la que se ve, se siente. Todos tenemos el don de ser creativos pero no todos lo tenemos en el mismo lugar .

¿Por qué no había venido?, dice eso me lo pregunto. Hubo intentos que no llegaron. El don comercial no lo tengo. Necesito esa parte para moverme , concluye.

En el repertorio que se interpretará se enlistarán piezas como Lo voy a hacer, Te quiero, Vuelvo y, por supuesto, No llores por mi Argentina; ella fue la primera intérprete que hizo la versión en español, lo que le abrió puertas en Estados Unidos, España y México.

Nacha Guevara: Vuelvo tendrá dos funciones: 28 y 29 de septiembre, a las 19 y 18 horas, respectivamente, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, localizado en Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende.