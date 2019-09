Ap

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019

Dongguan, China. Sin el oro. Sin podio. Y con un adiós a la racha de victorias. El reinado de Estados Unidos en el basquetbol internacional llegó a su fin, esta vez ante Francia en la Copa del Mundo.

Por primera vez desde 2006, un equipo estadunidense con estrellas de la NBA va a un gran torneo y se irá sin la medalla de oro. El equipo galo ahora enfrentará a Argentina en una semifinal el viernes en Beijing.

Evan Fournier anotó 22 puntos, Rudy Gobert sumó 21 unidades y 16 rebotes y Francia remontó una desventaja de siete puntos en el cuarto periodo para sorprender ayer 89-79 a Estados Unidos en los cuartos de final del torneo que se juega en China.

El triunfo francés rompió la cadena de 58 victorias consecutivas de parte de los estadunidenses en competencias de la FIBA y en Juegos Olímpicos, racha que inició con un duelo por la presea de bronce en 2006 y que continuó por cada torneo de FIBA Américas, Copa del Mundo y tres oros olímpicos en fila.

Pero ahora el mejor resultado al que Estados Unidos puede aspirar en China es el quinto lugar, y si bien regresará a casa con un boleto para los Juegos Olímpicos de 2020, no traerá consigo una medalla.

Venimos a ganar el oro , declaró Gobert, el centro del Jazz de Utah en la NBA. Sabíamos que no sería fácil. Mucha gente nos descartaba, pero sacamos la victoria .

Gobert subrayó que derrotar a Estados Unidos no era la meta de Francia para el torneo, sino llevarse la medalla de oro. No significa nada si al final no nos llevamos el oro , agregó el pivote de 27 años.

Donovan Mitchell, compañero de Gobert en el Jazz de Utah, terminó con 29 puntos por Estados Unidos, todos ellos en los primeros tres cuartos. Los estadunidenses no lograron sumar en seis posesiones en fila cerca del final, sequía que los franceses aprovecharon para tomar el control por primera vez de un juego que hasta ese momento había sido de ida y vuelta.