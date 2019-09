Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. a15

Robert Dante Siboldi, nuevo técnico de Cruz Azul, aseguró que no fue necesario que la directiva le exigiera ganar el título de Liga, pues es un tema pendiente que está implícito en las metas del club.

¿Crees que me tengan que pedir el título? No, no hace falta, hace 22 años que Cruz Azul no puede conseguir un cetro de Liga, es algo tácito, pero lo que sí me pidieron es estar entre los primeros cuatro lugares, que tuviera muy bien al equipo, con mucha comunicación , declaró ayer en su primera conferencia de prensa como entrenador de La Máquina en las instalaciones de La Noria.

Detalló que su relación laboral con la escuadra cementera está pactada sólo por un año y rechazó que esta situación le incomode, pues afirmó que no cree en los contratos a largo plazo.

“No me inquieta en lo más mínimo, es más, yo prefiero que sea así, ¿de qué me sirve tener dos o tres años de contrato si puedo estar sólo dos o tres partidos?

Voy por un año y así le doy la posibilidad a la directiva de que analice mi participación, mi trabajo y si quieren renovar, seguimos, y si no, se da un paso al costado. Si mal no recuerdo, hubo un equipo que le prometió a un entrenador que salió campeón un contrato de por vida, y a los seis meses le dieron las gracias, entonces no creo en los contratos largos, pero sí sé que un año me exige mucho , aseveró.

Por otro lado, el técnico uruguayo afirmó que a su llegada al conjunto celeste encontró a un equipo dispuesto a salir adelante y a pelear por el título de Liga.