arco Gil, bajista de la banda regiomontana Maligno, presentó un proyecto personal llamado elchivo (así lo escribe). A esta aventura de metal contemporáneo se une Stefan Berdem, baterista también de la banda regia, además de Viin Angelini, en la voz y, Roi Zerda en la guitarra. Esta clásica formación de una banda de rock pesado transita por el stoner, el doom y la sicodelia, mezcla rítmica que el cuarteto conoce de sobra. En la creación de elchivo, existen dos ideas esenciales: mostrar que el rock está lejos de la extinción –a pesar de algunas voces plañideras que auguran su finitud– y dar a conocer las inquietudes musicales de Marco, al margen de lo que ejecuta con Maligno. El disco debut, homónimo, ya se escuchó en vivo por estos lares, Ciudad de México, y el 14 de septiembre será presentado en el café Iguana, en Monterrey. El disco contiene ocho temas: Ayahuasca, Becoming, Intoxicated, My Demons, Night Queen, The Lost and Insane, Psychophrenia y The Oath. Entre la festivalitis actual, los Force y KnotFest informan haber establecido ya su alineación final. Los mencionados festivales de metal se realizarán el 31 de noviembre y el primero de diciembre en el deportivo Oceanía, ubicado por los rumbos de San Juan de Aragón, al norte de la capital. Destacan en el cartel Stratovarius, Godsmack, Rob Zombie, Testament y el estelar, Slipknot, además de algunas bandas mexicanas como Especimen, Transmetal, Jet Jaguar, Acidez, La Lupita y La Castañeda, entre otros.