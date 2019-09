Un genio descalzo en Tlalpan

on las 9:30 de la noche del jueves 5 de septiembre. Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Francisco Toledo. De entre los pliegues de la memoria, saco recuerdos de cuando viví en Tlalpan, a principios de los años 80:

Todos los días, alrededor de las nueve de la mañana, veo cruzar la plaza a un hombre delgado y muy moreno. Trae el pelo alborotado, viste una camisa cuyos faldones caen por fuera de sus pantalones de brincacharcos. Anda siempre descalzo. En los portales compra los periódicos del día y de inmediato se pone a hojearlos. Sin retirar su mirada del papel regresa por donde vino. Si alguna noticia le interesa permanece de pie, clavado en su lectura; no importa si llueve, ni si sus pies se hunden en un charco. Ensimismado, se rasca la cabeza. Una niñita, también vestida al descuido y también descalza, lo acompaña siempre.

Veo a los dos, sin duda padre e hija, entrar a una casa que queda a un costado del ayuntamiento, frente al Árbol de los Ahorcados.

¿Qué hace este monje encerrado todo el día tras las calladas ventanas que permanecen fuertemente cerradas? ¿Quién este hombre huesudo que debe llevar, fuertemente ceñida bajo la delgada camisa, una gruesa coraza de hierro? ¿Quién es esta roca ensimismada, este monje existencial que camina rodeado de silencios? ¿Quién se habita de tantos inquietantes signos?

Don Fernando, el patrón de La Jalisciense, me dice que es un pintor oaxaqueño que ya ha expuesto en Nueva York, Francia, Oslo y que vive entre Juchitán, París y Tlalpan. Se llama Francisco Toledo.

Enrique Escalona

Pensamiento por Francisco Toledo

No es cierto, no te has ido, jamás dejarás Oaxaca, México ni el mundo. Imprescindible maestro, guía, excepcional artista, artesano, promotor, proveedor, activista... Quién como tú en contra de tanto infortunio. Sí, aquí seguirás, valiente e ilustre guerrero. HOMBRE universal.

Se nos ha movido el alma.

Gladiola Orozco

El mejor homenaje al pintor juchiteco

El mejor homenaje que hoy debe hacerse a Francisco Toledo es el de exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, defender el maíz nativo, redoblar la oposición a los alimentos transgénicos, al Tren Maya y a todos los proyectos y megaproyectos de muerte. ¡El arte siempre contra la muerte, y viva Francisco Toledo! ¡Buen viaje!

Julio Muñoz Rubio

Sobre la pobreza de Rosario Robles

Al parecer, se libere o se mantenga encarcelada a Rosario Robles, el dinero producto de la Estafa Maestra, que se le achaca llevó a cabo cuando era responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, no aparecerá nunca, pues en su estrategia de conmiseración ahora resulta que sus abogados dejarán su caso porque su clienta no tiene dinero para pagar sus honorarios.