Sábado 7 de septiembre de 2019, p. 5

Aunque es conocido como un rebelde por naturaleza, el cineasta John Waters nunca tuvo intención de convertirse en icono de la transgresión. Lejos de lo que la gente puede pensar, las pulsiones primarias detrás de la vida y obra del “padre del trash y el mal gusto” (como suelen referirse a él) no son necesariamente de rebeldía, sino del temor infantil a ser ignorado.

La vida y su admiración por una interesante variedad de modelos de conducta, que van desde el músico pop Johnny Mathis (su polo opuesto) hasta Divine (la actriz trans con quien se dio a conocer mundialmente gracias a la cinta Pink Flamingos), lo convirtieron en un personaje que a pesar de su obra sui generis logró hacerse de un nombre importante en la industria del cine, donde también logró abonar a la diversidad sexual en pantalla, sin dejar de lado su ironía y desfachatez.

Con motivo de su visita a la Ciudad de México los días 20 y 21 de septiembre para firmar autógrafos en Cine Tonalá y presentar su stand up This Filthy World, platicamos con él en exclusiva vía telefónica sobre sus influencias y su autoproclamada corrección política.

–En su trabajo como director de cine y en sus libros Carsick y Role Models, logra hacer una buena radiografía de quién es a partir de la gente que ha admirado por años, y que no hace más que demostrar que sus influencias son muy variadas. Muchos de estos personajes no se asemejan en nada a los demás.

–¡Es verdad! Tienes mucha razón. Recién publiqué otro libro en Estados Unidos que se llama Mr. Know It All. Mientras Role Models habla de esos personajes que me ayudaron a encontrarme y convertirme en quien soy, el nuevo libro llega después de 50 años de carrera, y lo que quiero es platicar a la gente más joven cómo me abrí paso en el mundo editorial, artístico y cinematográfico.

“Como bien dices, mis influencias siempre han sido muy variadas, incluso muy alejadas de lo que la mayoría de la gente pensaría. Porque se suele asumir mucho de mí que no es cierto. Con frecuencia leo críticos de cine que hablan de películas, refiriéndose a ellas como ‘a la John Waters’, cuando la verdad es que casi siempre son películas que no me gustan y jamás haría. Casi siempre son filmes que tienen personajes drag o que simple y sencillamente son ofensivas de alguna manera. Y aunque es fácil ser burlón y ofensivo, lo verdaderamente difícil es provocar risas con ello. Ahí es donde falla la mayoría.

Mis fans son muy inteligentes. Pero ni siquiera de ellos espero que entiendan todas mis referencias. Simplemente hablo y, si a alguien le parece interesante lo que dije, pero no sabe a qué me refiero, pues que lo busque y se entere. Porque así es como aprendí muchas cosas, siguiendo recomendaciones de gente, leyendo mucho y escuchando a otros hablar. De eso se trata lo que hago. No importa si es mi espectácu-lo hablado, mis películas o mis libros. El punto es iluminar y contar mis historias. Nunca he contado las historias de alguien más, ni he hecho una película que no se me haya ocurrido a mí.

–¿Considera que la gente se conforma con lo simple?

–¿En qué sentido?

–En el que, con prejuicios, se cree que si tienes ciertos gustos debes privarte de siquiera explorar otros.

–No sé. No creo. Me gusta pensar que la gente es mayoritariamente inteligente y que disfrutan analizar las cosas. No siempre me gusta lo mismo que a mis amigos. No tiene por qué gustarme. A veces disfruto que me gusten cosas que los demás odian. Por ejemplo, cada fin de año pasa con mi lista de las 10 mejores películas para Art Forum. El año pasado me criticaron mucho por incluir una película sobre Juana de Arco que es protagonizada por niños y está llena de canciones. Pero sabía que eso pasaría, porque no conozco a nadie más que la haya disfrutado. El punto es que la gente sepa que me gusta, y eso no significa que les tenga que gustar.

Violencia real o ficticia

–Hay un libro que se llama Hollywood Queer, en el que el autor Leandro Palencia asegura que un momento clave en su vida fue la primera vez que vio sangre humana real en un accidente. Usted ha dicho que tiene cierta fascinación por la mente criminal y los crímenes reales…

–Déjame corregirte, o al menos aclarar algo al respecto. No me resulta fascinante la violencia real. Me gusta la violencia falsa. Puedo ver la peor película de tortura pornográfica y, mientras la violencia sea fingida, me parece maravillosa. Pero si estoy viendo las noticias y muestran a alguien quitándose la vida o siendo víctima de violencia, muchas veces no puedo ni seguir mirando. Porque la diferencia entre la violencia real y la falsa es inmensa. Ni en la película bélica más realista hay alguien que se pregunte si las muertes son reales o no. Todo mundo sabe que son fingidas.