El técnico uruguayo Robert Dante Siboldi fue presentado ayer y dejó claro su aprecio por los colores celestes, al tiempo que prometió convencer a la afición.

Garcés reconoció que Peláez no faltó a ninguna de sus responsabilidades en el club, incluso le estamos agradecidos , pero se va por una decisión personal y si quieren saber más pregúntenle a él .

Criticado por haber dicho que no tenían valor la Copa, Supercopa y un título Sub 20 que se consiguieron bajo la gestión de Pelaéz, Garcés aclaró que no menosprecio esos trofeos, pero no estamos satisfechos, lo primordial es lo que demanda la afición, y sí, es fracaso cuando no se gana la Liga .

Sin profundizar, Garcés indicó que planean un proceso de tres años para conseguir las metas, siendo el principal el título de la Liga. En cuanto a la elección del sustituto de Peláez en la dirección deportiva, apuntó que analizarán a los candidatos, aunque medios señalan que Humberto Valdés se perfila para asumir ese puesto.

Aseveró que tanto el director técnico como deportivo deberán comprometerse para llevar a cabo las obligaciones que (la directiva) queremos que hagan .

Sin la presencia de Guillermo Álvarez, Garcés y Alfredo presentaron a Siboldi como timonel. El uruguayo dejó claro su aprecio por los colores celestes: Aquí fui jugador y me formé como técnico al dirigir en fuerzas básicas, después salí y ahora tengo experiencia .

El entrenador lamentó que la ausencia de títulos provoque que los aficionados no se sientan orgullosos de apoyar a La Máquina, al tiempo que dejó claro que buscará ganar todos los torneos en los que participan.

Está en nosotros convencer a la afición. Me molesta que no digan con orgullo que son hinchas de Cruz Azul. Vamos a intentar ganar todo lo organizado por la federación, entiendo que la Liga es primordial, pero los torneos anexos son por prestigio. Estoy acostumbrado a ganar, así sea en las canicas o la Copa del Mundo .

Las decisiones de la directiva no convencen a los aficiones y un grupo de seguidores se manifestó afuera de las instalaciones del equipo en La Noria para respaldar a Peláez y expresar su enojo. Pero no hay marcha atrás, los directivos celestes ya hablaron y sólo queda esperar para conocer la dirección que tomará La Máquina.