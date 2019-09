El padre del fenómeno de las supermodelos dejó un inmenso legado de icónicas en blanco y negro. Nacido en Polonia en 1944, Lindbergh colaboró con numerosas revistas en su prolífica carrera, como Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar y The New Yorker. Estuvo detrás de muchas campañas publicitarias así como de varias ediciones del famoso calendario Pirelli.

Uno de los últimos proyectos de Lindbergh fue la edición británica de septiembre de la revista Vogue, coordinada por la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Retrató a 15 celebridades, entre ellas la activista sueca por el cambio climático Greta Thunberg, la actriz Salma Hayek y la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

Ente sus obras cinematográficas se destacan Models, The Film (1991), Inner Voices (1999); Pina Bausch, Der Fensterputzer (2001), y Everywhere at Once (2007). Lindbergh saltó a la fama en los años 90, cuando modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Kate Moss se convirtieron en figuras que rebasaron los límites del mundo de la moda.