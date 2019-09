Me siento muy bien, físicamente me siento bien y más importante aún, me divierto mucho cada vez que salgo a la cancha , dijo Serena, quien en semifinales se medirá con la ucrania Elina Svitolina, quien de su lado derrotó a la británica Johanna Konta por doble 6-4.

Es increíble, cuando comencé a ganar en este torneo, creo que tenía 16 años, nunca imaginé que llegaría a las 100, no cruzó mi cabeza, pero amo lo que hago... no lo quiero dejar ir , dijo tras el partido la tenista de 37 años, quien busca su título 24 en torneos de Grand Slam para alcanzar a la australiana Margaret Court.

Williams necesitó apenas 44 minutos para meterse en semifinales del US Open, donde sumó su centésima victoria ante la china Wang Qiang, sembrada 18, quien no anotó ni un solo punto ganador frente a los 25 de la estadunidense.

Medvedev, quinto sembrado, se impuso al suizo Stan Wawrinka con parciales de 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-1. “Estoy feliz de estar en mi primera semifinal“, dijo el jugador, quien a los 23 años, se convirtió, además, en el semifinalista más joven del US Open desde que Novak Djokovic lo hizo en 2010, año en que el último ruso, Mikhail Youzhny, llegó a esta instancia.

Medvedev, ante una atmósfera eléctrica

El ruso ha mantenido su racha ganadora en la gira previa a Nueva York, en la que ganó Cincinnati y llegó a las finales de Montreal y Washington. Un abucheo lo recibió al entrar a la cancha central Arthur Ashe, pero a medida que transcurrieron las dos horas y 34 minutos el rechazo se disipó un poco y hasta aplausos recibió.

Tras el partido, usó las palabras eléctrica para describir la atmósfera en la cancha y polémica para definir su relación con el público. Lo que he hecho no estuvo bien: igual todavía gente me apoya. ¿Qué les puedo decir? ¡Lo siento chicos y gracias! , dijo Medvedev, cuya guerra con la tribuna del US Open comenzó desde que lanzó una toalla a un recogepelotas e hizo un gesto obsceno captado en la pantalla, en el partido del 30 de agosto, ante el español Feliciano López, por lo que fue multado con 9 mil dólares.